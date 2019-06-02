Москва, 2 июня, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Стоимость около 70% смартфонов, использующихся гражданами России, находится в ценовом диапазоне от 7 до 30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании J’son & Partners Consulting, опубликованные на сайте организации.

(сс) Maurizio Pesce Смартфоны

Специалисты J’son & Partners Consulting провели количественное исследование структуры парка смартфонов в России. Результаты исследования показали, что среди использующихся смартфонов 3% аппаратов относятся к ценовой категории до 3 тысяч рублей, 16% устройств — от 3 до 7 тысяч, 42% — от 7 до 15 тысяч, 28% — от 15 до 30 тысяч рублей. Более 30 тысяч рублей стоят 11% смартфонов.

Также опрос показал, что более трети респондентов приобрели смартфон в интернет-магазине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Россию было поставлено более 30 млн общей стоимостью $7,56 млрд, согласно отчёту исследовательской компании IDC.