Дамаск, 4 июня, 2019, 04:33 — ИА Регнум. Пример начавшейся военной операции сирийской армии против джихадистского анклава в районе Идлиба показывает все сложности на пути восстановления территориальной целостности Сирии. Почему, несмотря на победу над экстремистами, говорить о полном контроле сирийского правительства над страной еще рано, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По отношению к тому же Идлибу видно, как достигнутые соглашения не выполняются на практике. В данном случае речь идет о договоренности между Россией и Турцией о создании Идлибской демилитаризованной зоны от 17 мая 2018 года. Теперь, через год, очевидно, что Турция не исполнила свои обязательства, взятые по этому соглашению; ее попустительство действиям радикальных джихадистских группировок привело к тому, что к концу 2018 года эти экстремисты перешли к наступательным операциям.

В начале весны 2019 год под контролем сирийского правительства находилось 62% территории страны, при этом Сирийские демократические силы, созданные США и их союзниками, контролировали до 28% территории. Еще часть Сирии находится под контролем боевиков, которых пестует Турция. Окончательно победить их невозможно, пока на территории Сирии пребывают турецкие войска.

Похожая ситуация, только в более крупном масштабе, складывается в тех районах, где действует подконтрольные США сирийские «оппозиционные демократы». В ближайшее время, если удастся достичь договоренности с Турцией, сирийское правительство сможет вернуть под свой контроль территории на северо-западе страны, но судьба трети сирийской территории, находящейся под американской оккупацией, вряд ли сможет решиться в ближайшие годы.

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «На восстановление территориальной целостности Сирии уйдут годы».