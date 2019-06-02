Москва, 2 июня, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Движение автомобилей на Кутузовском проспекте Москвы восстановлено после крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали шесть человек. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба Московского транспорта на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Mos.ru Кутузовский проспект

«Движение на Кутузовском проспекте восстановлено частично: одна полоса занята дорожными службами», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус «Мосгортранса» столкнулся с тремя легковыми автомобилями на пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей на западе Москвы. В результате ДТП пострадали шесть человек. Двое пострадавших — мужчина и женщины — были эвакуированы в больницу с места ДТП на медицинском вертолете Московского авиационного центра.