Венеция, Италия, 2 июня, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Пять человек пострадали при столкновении круизного лайнера MSC Opera и прогулочного катера River Countess в Венеции. Об этом 2 июня сообщает газета La Repubblica.

Александр Беггров. Лодки в Венецианской лагуне. 1887

По предварительным данным, дрейфовавший из-за поломки круизный лайнер отнесло к причалу у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка, где стоял прогулочный катер со 130 пассажирами на борту.

В результате столкновения пострадали четыре человека на борту катера и один человек на борту круизного лайнера. Несколько пассажиров из-за столкновения оказались в воде.

На месте ЧП работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. Организована эвакуация пассажиров прогулочного катера.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении катера на реке Дунай в Будапеште, в результате которого погибли семь человек, пропавшими без вести числятся 21 человек. По предварительной информации, катер затонул после столкновения с плавучим отелем.