Мадрид, 2 июня, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Испанский защитник футбольного клуба «Ливерпуль» Альберто Морено пришел на церемонию награждения после матча финала Лиги чемпионов в футболке с изображением своего недавно погибшего в автокатастрофе соотечественника Хосе Антонио Рейеса. Видео, на котором запечатлен поступок Морено, размещено 2 июня в Twitter Football on BT Sport.

Twitter.comlfc18alberto Альберто Морено

«Я люблю тебя брат», — написано на футболке испанского защитника.

Также под видео размещено сообщение, в котором говорится, что таким образом футболист платит дань уважения своему бывшему одноклубнику из команды «Севилья» и другу Хосе Антонио Рейесу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 1 июня, бывший полузащитник сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес, выступавший в последнее время за клуб «Эстремадуру», погиб в автомобильной катастрофе, в которой находился вместе со своим двоюродным братом.