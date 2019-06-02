Москва, 2 июня, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Возгорание произошло на цокольном этаже одного из павильонов на ВДНХ в Москве. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Mchs.gov.ru Пожарный

По предварительным данным, пожар произошёл по адресу проспект Мира, 119, строение 38. Речь идёт о павильоне «Рыболовство» на ВДНХ. Площадь пожара уточняется.

Павильон в настоящее время находится на реконструкции. Люди успели покинуть здание до приезда пожарных на место происшествия.

По предварительной информации, пострадавших нет. О причинах пожара информации не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании МВД Франции в Париже. Из-за пожара были эвакуированы сотрудники министерства. В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.