Наро-Фоминск, Московская область, 28 сентября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. В подмосковном Наро-Фоминске возбуждено уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пятилетняя девочка скончалась, как полагают следователи, из-за заражения крови, которое врачи не смогли вовремя и точно диагностировать. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по Московской области.

pixabay.com Кровеносные сосуды

По данным следствия, 22 августа родители пятилетней девочки обратились в ГБУЗ «Наро-Фоминская стоматологическая поликлиника» с жалобами на сильную зубную боль. Врачи прочистили зубной канал и отправили ребенка домой, где девочка находилась в удовлетворительном состоянии. Однако 28 августа ребенок почувствовал боль в ногах. На следующий день родители обратились в частную клинику, где был поставлен диагноз — «растяжение связок», и назначено лечение.

30 августа состояние ребенка ухудшилось, но ГБУЗ «Наро-Фоминская районная больница», куда родители обратились повторно, им порекомендовали принимать обезболивающие препараты амбулаторно. Во второй половине дня девочке стало хуже. Ребенка госпитализировали в одну из московских больниц, но, несмотря на все усилия, вечером того же дня девочка скончалась.

Предварительной причиной смерти пятилетней девочки стал криптогенный сепсис.

«Следствию предстоит выяснить, в каком из медицинских учреждений были оказаны низкоквалифицированные, не отвечающие требованиям безопасности медицинские услуги, повлекшие по неосторожности смерть 5-летней девочки», — пояснили в пресс-службе ведомства.

На данный момент следствие проводит допросы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.