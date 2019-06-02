Донецк, 2 июня, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Одиннадцать раз за минувшие сутки был нарушен режим перемирия украинскими боевиками. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Под обстрелами со стороны украинских войск оказались следующие населённые пункты и районы: Горловка (Верхнеторецкое Нижнее), Донецк (посёлок шахты «Трудовская», Вольво-Центр, Спартак), Ясиноватая, Васильевка, Докучаевск, Лозовое, Ленинское.

При обстрелах военнослужащими Украины применялись гранатомёты, миномёты калибром 82 мм и 120 мм, вооружение БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение.

В результате обстрелов со стороны украинских боевиков пострадали два мирных жителя — мужчина 1965 года рождения, проживающий в селе Ленинское и женщина 1956 года рождения, проживающая в посёлке Коминтерново.

Общее количество боеприпасов, применённых украинскими войсками при обстрелах территории ДНР составило 124 единицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 15 случаях нарушения режима прекращения огня украинской стороной. При обстрелах был повреждён жилой дом в населённом пункте Докучаевск.