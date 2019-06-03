Петропавловск-Камчатский, 4 июня, 2019, 02:29 — ИА Регнум. Жители Дальнего Востока из-за цен на авиабилеты не могут летать не только в центр России, но и даже внутри регионов — несмотря на то, что работающие на внутренних линиях в ДФО авиаперевозчики получают субсидии на миллиарды рублей. О состоянии авиаперевозок в дальневосточных регионах рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Staselnik Аэропорт «Якутск», г.Якутск, Республика Саха (Якутия)

Невообразимые расценки якутских перевозчиков (перелет на расстояние в 1600 км стоит 28−34 тыс. руб.) сказываются и на том, что местные жители буквально отрезаны от мира (ведь средняя зарплата в поселке ниже цены билета в один конец), и на ценах на продукты: килограмм перевезенного груза перевозчики оценивают в 300−350 руб (в 5 раз выше, чем в среднем по стране), в итоге обычные яблоки для якутян стоят от 650 руб. Транспортная наценка взвинчивает цены не только на продукты, но и на лекарства и на прочее, нужное человеку.

То, что жителям Крайнего Севера раз в два года положен бесплатный перелет в отпуск, еще больше радует перевозчиков, уверенных, как говорят местные, что работодатель в любом случае заплатит, будь билет хоть 150 тыс. А так как из числа имеющих право на бесплатный проезд большинство — бюджетники, то авиапереозчики обирают не только частников, но и государство, причем в большей степени.

На Камчатке не лучше: перелет из Петропавловска-Камчатского в расположенные в том же крае Тиличики — 30 тыс., при этом высокие цены не означают комфорта: аэропорт «Тиличики» представляет собой холодный ангар с деревянными скамейками, зато расценки на аэродромное обслуживание там в 6 раз выше лондонских и в 15 раз выше московских. Чистая прибыль такого ангара может составлять несколько сотен миллионов в год — что, разумеется, не сказывается ни на достатке рядовых сотрудников, ни на комфорте пассажиров.

Но Чукотка, где ценник на перелет в 630 км составляет 68 тыс. руб., что власти называют «экономически обоснованным тарифом», в плане цен являет собой уже чистую вакханалию. Там — самые дорогие авиаперевозки в мире.

Читайте подробности в статье Ольги Демиденко «Невыездные севера: коррупция пожирает авиаперевозки в ДФО».