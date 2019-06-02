Париж, 2 июня, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Австрийский теннисист Доминик Тим был вынужден покинуть зал для пресс-конференций во время общения с представителями СМИ из-за того, что американка Серена Уильямс не захотела ждать окончания его пресс-конференции, сообщает 2 июня агентство France Presse.

François GOGLINS Доминик Тим

Доминик Тим проводил свою пресс-конференцию по итогам своей победы в матче третьего круга на Открытом чемпионате Франции над представителем Уругвая Пабло Куэвасом.

Во время его общения с журналистами к нему подошли сотрудники пресс-центра и сказали, что он должен освободить зал для пресс-конференции американки Серены Уильямс, которая уступила своей соотечественнице Софье Кенин в двух сетах и отказалась ждать окончания пресс-конференции австрийца.

«Это шутка? Я действительно не понимаю. Какого чёрта? Я должен уйти, потому что она собирается прийти?», — возмутился происходящим австрийский спортсмен.

В итоге Тим вынужден был покинуть помещение, заявив, что ему все равно и он тоже может делать все, что ему заблагорассудится.

Отметим, ранее, 1 июня, Доминик Тим обыграл уругвайца Пабло Куэваса в матче третьего круга открытого чемпионата Франции в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 6:2, 7:5. Серена Уильямс, в свою очередь, уступила Софье Кенин в третьем раунде в двух сетах со счетом 2:6, 5:7.