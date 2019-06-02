Пекин, 2 июня, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Китайская компания Xiaomi запатентовала технологию камеры для мобильных устройств, размещаемой под экраном устройства. Об этом сообщает GizmoChina.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Xiaomi

Издание приводит иллюстрации из патентной заявки Xiaomi, которая была подана ещё в ноябре 2018 года. Новая технология предусматривает возможность размещения селфи-камеры и датчика освещённости непосредственно под экраном мобильного устройства. Данная технология позволит создавать безрамочные смартфоны без специального выреза под камеру.

По данным издания, первые смартфоны с подобными камерами появятся в конце 2019 или начала 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте компания Xiaomi представила зарядное устройство Super Charge Turbo, способное полностью зарядить батарею смартфона ёмкостью 4000 мА·ч за 17 минут.