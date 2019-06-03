Вашингтон, 4 июня, 2019, 01:26 — ИА Регнум. Нашумевшее выступление спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимался расследованием «русского дела», преподнесло противникам Дональда Трампа яркую и сочную наживку. И если большинство отреагировало на нее с ожидаемым энтузиазмом, то влиятельнейший оппонент — спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси — пока остерегается громких заявлений. О том, что сказал Мюллер и как, кем и почему это было воспринято, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Пелоси

Мюллер заявил:

«Если бы мы были уверены, что президент не совершал преступления, мы бы так и сказали» и «в соответствии с многолетней политикой министерства юстиции, действующему президент не могут быть предъявлены обвинения в федеральном уголовном преступлении… таким образом, мы не могли рассматривать эту возможность».

Выходит, сделали вывод демократы, что Мюллер а) сомневается в невиновности Трампа и б) передает эстафету демократам, как бы указывая им на Трампа и давая команду «фас!». Тонкость этой игры увидели не захватившие наживку единицы, и, главное, сама Пелоси, которая, в отличие от коллег по партии, не поспешила немедленно потребовать начала процедуры импичмента. Пелоси настаивает, что аргумент против Трампа должен быть железным, таким, чтобы у него не было пути назад, и уж если демократы восстали, то тут — только гарантированный импичмент. Один шанс, один удар.

От попытки нанесения удара наобум и удерживает сейчас свои коллег бывалый политический боец Пелоси, оказавшаяся между двух зол. Ведь кинуться в процедуру импичмента сломя голову и потерпеть крах — это страшная потеря для оппозиции и для самой госпожи спикера, а долго тянуть с активностью тоже нельзя: это будет воспринято как сдача позиций. В такой ситуации положение демократов выгодного только одному человеку: Трампу.

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