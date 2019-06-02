Лиссабон, 2 июня, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Уровень игры в финальном матче между командой «Ливерпуль» и лондонским клубом «Тоттенхэм Спур» был низким, считает известный футбольный тренер Жозе Моуринью. Его слова приводит 2 июня beIN Sports.

Www.manutd.com Жозе Моуринью

По мнению специалиста, полузащитники «Ливерпуля» выстраивались прямо переда защитниками команды и потому действовали надежно и прагматично в защите.

Также специалист считает, что, если бы данный матч был игрой английской Премьер-лиги или финала Кубка Англии, все бы посчитали его недостаточно хорошим.

«Да, так как это был финал Лиги чемпионов, в нём был эмоциональный накал, но уровень игры был низким», — заявил Жозе Моуринью.

Кроме этого, по мнению 56-летнего португальца, «Тоттенхэм» должен быть разочарован в результате матче, так как команда под руководством Почеттино может гораздо больше.

«В такие моменты нужно демонстрировать свою лучшую игру», — заключил Моуриньо.

Отметим, как сообщало, ранее клуб «Ливерпуль» одержал победу в финале Лиги чемпионов над лондонской командой «Тоттенхэм Спур», став обладателем данного трофей шестой раз в своей истории.

Напомним, Жозе Моуринью в качестве главного тренера возглавлял такие клубы как португальские «Бенфика», «Униан Лейрия» и «Порту», итальянский «Интернационале», испанский «Раел» и английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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