Москва, 2 июня, 2019, 10:36 — ИА Регнум. С 2012 года в России открыто более 170 новых музеев, — об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский во время осмотра выставки «Интермузей» Глава ведомства отметил, что «Российские музеи давно превратились из места хранения древностей, артефактов, в место просвещения и популяризации нашей выдающейся истории и культуры. В место интеллектуального развития и модного, просветительского досуга для молодежи». Об этом сообщает официальный портала Министерства культуры РФ. Владимир Мединский посетил стенды крупнейших федеральных музеев, Ржевского мемориала, музеев Республики Коми и РОСИЗО. Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на стенде, посвященном культурно-образовательным и музейным комплексам, рассказала о ходе создания этих кластеров в Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Кемерово. Подводя итоги музейной работы за последнее время, Владимир Мединский заявил, что посещаемость музеев увеличилась почти в два раза, значительно возросло количество выставок, существенно выросли доходы музеев.