Грозный, 2 июня, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Генеральный директор и вице-президент футбольного грозненского клуба «Ахмат» Ахмет Айдамиров дал свой комментарий по поводу слухов об уходе из команды бразильского полузащитника Исмаэла Силвы. Его слова приводи 2 июня Sport24.

Fc-akhmat.ru Исмаэл Силва

Как рассказал Айдамиров, в «Ахмат» обращались некоторые европейские клубы по поводу футболиста, однако он ни с кем не подписал контракт и остается в составе грозненского клуба.

«Он вернется в расположение «Ахмата» к началу сборов, а там уже будем смотреть», — заявил генеральный директор грозненской команды.

Напомним, в прошедшем сезоне 24-летний бразилец сыграл в составе своего клуба 29 матчей в футбольной Российской Премьер-лиге и отметился в них 2 мячами и 5 результативными передачами.