Москва, 2 июня, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Женская сборная России по баскетболу одержала верх над сборной командой Швеции в товарищеском матче.

Women.russiabasket.ru Матч женской сброной России по баскетболу против команды Швеции

Встреча прошла на паркете УСЗ «Игровой» в Москве и завершилась со счетом 65:51 (16:4, 28:11, 7:19, 14:17) в пользу хозяев.

Наиболее результативными в составе российской сборной оказались Мария Вадеева, набравшая 14 очков в матче, и Елена Беглова, в активе которой 12 очков во встрече.

Отметим, в настоящее время обе сборные команды активно готовятся к предстоящему чемпионату Европы, который состоится в Латвии и Сербии с 27 июня по 7 июля 2019 года.