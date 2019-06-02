Москва, 2 июня, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Специализированный спутник для мониторинга солнечной активности, который порекомендовал создать Совет по космосу РАН, получит название «Предвестник». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Института прикладной геофизики Росгидромета.

NASA Солнце

Собрание Совета по космосу Российской академии наук прошло 29 мая. Одним из важнейших вопросов повестки стал мониторинг космической погоды, то есть влияния солнечной активности на Землю. Космическая погода влияет на околоземные спутники, устройства связи, а также оказывает воздействие на здоровье космонавтов.

В настоящее время для мониторинга космической погоды используются российские аппараты серии «Метеор-М» и «Электро-Л», однако они выполняют и другие задачи. На собрании Совета Роскосмосу порекомендовали разработать специализированный спутник для мониторинга космической погоды.

По данным издания, новый спутник получит название «Предвестник». Планируется, что он будет размещён в точке Лагранжа L1 между Землей и Солнцем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 5 июля 2019 года запланирован запуск гидрометеорологического спутника «Метеор-М» №2−2. Ожидается, что в 2020 и 2021 году будут запущены ещё два аппарата этой серии — «Метеор-М» №2−3 и «Метеор-М» №2−4.