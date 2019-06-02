Москва, 2 июня, 2019, 09:55 — ИА Регнум. 2 июня в музее-усадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас» пройдет Пушкинский праздник. По традиции торжества в честь великого русского поэта Александра Пушкина включают возложение венков к памятнику пиита, концерты, литературные чтения, театральные постановки, музыкальный вечер, викторина, прогулки по парку, экскурсионную программу необременительные старинные игры на свежем воздухе и другие мероприятия. Гостей ждут выставки, посвященные жизни и творчеству поэта — «А. С. Пушкин в экслибрисе и миниатюрной книге» и «Святому братству верен я…» Пушкин, Вяземский, Мицкевич на «Русском Парнасе».

Www.ostafyevomuseum.ru Музей-усадьба «Остафьево»

Усадьба Остафьево — одно из наиболее примечательных пушкинских мест Подмосковья. Великий русский поэт приезжал сюда в гости к самому знаменитому её владельцу — князю Петру Андреевичу Вяземскому, поэту и литературному критику.

С его приездами связаны два предания об Остафьеве. Согласно одному из них, усадьба Вяземских свое название получила по первому случайному слову, сказанному Пушкиным по приезде. Князь Вяземский будто бы не знал, как назвать её и, ожидая своего друга в гости, решил, что назовет её первым же словом, которое тот произнесет, появившись здесь. Пушкин вышел из дорожной коляски, а в это время слуга спросил его, что ему делать с багажом. «Оставь его, братец», — ответил поэт. Так из сочетания слов «Оставь его», согласно преданию, получилось название усадьбы — Остафьево. И хотя оно встречается уже в документах начала ХVII века, в народном сознании соединились слова Пушкин и Остафьево. Второе, семейное, предание с именем поэта связывает название липовой аллеи, ведущей от дверей овального зала дома вглубь парка. Пушкин любил гулять по ней, когда гостил у Вяземских, и дал ей название «Русский Парнас». По ней прогуливались многие поэты: Н.М. Карамзин, И.И. Дмитриев, Ю.А. Нелединский-Мелецкий, В.Л. Пушкин, В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, А.С. Грибоедов, А. Мицкевич и, конечно, сам гостеприимный хозяин усадьбы. Потом «Русским Парнасом» стали называть и всю усадьбу.

Встречи двух поэтов происходили в основном в Москве и Петербурге. Трижды Пушкин приезжал в Остафьево, которое для него, как и для других его современников, было, прежде всего, «святилищем русской истории», местом, где жил и 12 лет работал над «Историей государства Российского» Николай Михайлович Карамзин — признанный лидер и кумир того литературного круга, к которому принадлежали и Вяземский, и Пушкин.