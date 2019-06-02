Макао, Китай, 2 июня, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Китайский боксер Мэн Фаньлун одержал верх над немецким спортсменом Адамом Дайнесом в титульном бою за звание чемпиона в полутяжёлом весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Intercontinental, в бою в рамках вечера профессионального бокса в Макао (КНР).

Www.ibf-usba-boxing.com 36-я ежегодная конференция Международная боксерской федерации IBF в Макао

Мэн выступал на домашнем ринге из-за чего был более активным и выглядел увереннее. Даже то, что в восьмом раунде Дайнесу удалось отправить его в нокдаун немцу не помогло, тем более, что рефери снял с него одного очко в конце поединка.

По итогам схватки все судьи единогласно присудили победу Мэн Фаньлуну со счетом 116:110, 115:111, 117:109.

Отметим, победивший в поединке за пояс чемпиона в полутяжёлом весе по версии IBF Intercontinental, становится обязательным претендентом на поединок с чемпионом мира по версии IBF в данной весовой категории, которым является российский боксер Артур Бетербиев.