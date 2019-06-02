Барселона, Испания, 2 июня, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси признан лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

Www.fcbarcelona.cat Лионель Месси

Месси отметился 12 голами (1 с пенальти) в 10 играх Лиги. На втором месте сербский нападающий команды амстердамской «Аякс» Душан Тадич с 9 голами в 18 играх. На третьем — польский форвард мюнхенской команды «Бавария» Роберт Левандовский с 8 голами в 8 играх.

Португальский форвард туринского клуба «Ювентус» Кришитиану Роналду набрал 6 мячей в девяти мачтах Лиги и вместе с нападающими «Порту» Муссой Марега и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро делит пятую и шесту позиции.

Отметим, Лионель Месси признан лучшим бомбардиром Лиги чемпионов впервые за 7 лет с сезона 2011/12. Его клуб «Барселона» уступил в полуфинале турнира будущему обладателю кубки Лиги — английскому клубу «Ливерпуль».

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