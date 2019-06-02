Стокгольм, 2 июня, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Шведский боец смешанного стиля Александер Густафссон уступил американцу Энтони Смиту в поединке, проходившем врамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 153 в Стокгольме.

(сс) Remycote at English Wikipedia Александер Густафссон

Американец выглядел предпочтительнее в двух первых раундах. В третьем Густафссон прибавил и немного выровнял ход встречи. Однако в четвертом раунде Смит применил удушающий прием, перехватив начавшего атаку соперника, и победил досрочно.

В своей послематчевой речи Александер Густафссон заявил, что его профессиональная карьера закончена.

Отметим, это второе подряд поражение 32-летнего Густафссона на турнирах UFC. В активе шведского бойца 18 побед при шести поражениях. Для 30-летнего Энтони Смита это 31 победа при 14 поражениях.