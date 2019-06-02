Циолковский, Амурская область, 2 июня, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса приступили к заправке разгонного блока «Фрегат», который будет использоваться при запуске гидрометеорологического спутника «Метеор-М» № 2−2. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Russian.space Космодром «Восточный»

Работы по заправке разгонного блока будут завершены 22 июня. После этого «Фрегат» будет перемещён из заправочно-нейтрализационной станции в монтажно-испытательный корпус для сборки космической головной части.

Спутник «Метеор-М» № 2−2 также проходит предполётную подготовку. В частности, специалисты провели комплексные испытания электрических систем аппарата.

В настоящее время на орбите находится один аппарат «Метеор-М» первой серии и аппарат второй серии «Метеор-М» №2. Спутник «Метеор-М» №2−1 должен был быть выведен на орбиту в ноябре 2017 года, однако космический аппарат был уничтожен в результате аварии при запуске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 мая спутник «Метеор-М» №2 был доставлен на космодром Восточный. Запуск космического аппарата запланирован на 5 июля.