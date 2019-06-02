Москва, 2 июня, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Министр культуры России Владимир Мединский допустил творческим личностям допускать неточности и преувеличения в картинах на историческую тему, об этом 1 июня чиновник рассказал во время лекции на книжном фестивале «Красная площадь».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Мединский

В качестве примера Мединский пример несколько шедевров мирового и отечественного кинематографа, в частности «Спасти рядового Райана» и сериал «Семнадцать мгновений весны».

«В том, что касается исторической правды, тут не надо перегибать палку. Какие-то огрехи всегда можно простить, все-таки кино — это всегда творческий продукт. Создатели осознанно прибегают к каким-то гиперболам, и исторические неточности специально делали», — отметил Мединский.

Напомним, в последнее время в России стали снимать много лент на историческую тему, а также на тему связанную с выдающимися спортивными достижениями, в основном советских спортсменов. Подобные картины часто подвергаются критике за тенденциозность, политическую ангажированность и искажение исторических фактов.