Нью-Йорк, США, 2 июня, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Мексиканский боксер Энди Руис одержал сенсационную победу над обладателем титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) британца Энтони Джошуа. Бой проходил в рамка вечера бокса в Нью-Йорке.

Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

Поединок был остановлен рефери в седьмом раунде, после того как британскому спортсмену был засчитан технический нокаут ввиду явного преимущества Руиса, два раза подряд отправившего соперника в нокдаун.

По итогам боя на счету мексиканского боксера стало 33 победы (22 нокаутом) при одном поражении.

Для его оппонента это первое поражение в 23 боях (21 из 22 побед — нокаутом).

Отметим, это была для Джошуа неудачная седьмая защита титула чемпиона IBF, четвертая — титула чемпиона WBA и вторая — титула чемпиона WBO.