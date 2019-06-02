Москва, 2 июня, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Скандально известный театральный режиссер Кирилл Серебренников заявил о желании экранизировать роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», об этом 1 июня он рассказал во время открытия ретроспективы фильмов, победивших на «Кинотавре».

(сс) Sasha Kargaltsev Кирилл Серебренников

"Планируем начать зимой, потому что зимняя натура нужна», — подчеркнул Серебренников.

Режиссер во время съемок картины также выступит в роли автора сценария. В работе над фильмом будут задействованы специалисты из Франции и Швейцарии.

Напомним, роман «Петровы в гриппе и вокруг него» стал финалистом конкурса «Большая книга», произведение также удостоилось премий «Национальный бестселлер» и «Новая словесность».