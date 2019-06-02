Грозный, 2 июня, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров назвал прокат фильма «Рокетмэн», посвященного творчеству певца Элтона Джона, провокацией, об этом 1 июня сообщает издание URA.ru.

Цитата из к/ф «Рокетмен». реж. Декстер Флетчер. 2019. Великобритания, США Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона

«Я хоть и не уполномочен давать комментарии по поводу деятельности кинопроката России, но по поводу фильмов с «откровенными сценами», тем более гомосексуального характера (учитывая ориентацию певца), в Чеченской Республике реакция будет, однозначно, крайне негативной», — подчеркнул чиновник.

«Пора положить конец всем этим провокациям в нашей киноиндустрии. Позор, в кинотеатр с детьми невозможно стало сходить!», — резюмировал Умаров.

Напомним, российская премьера автобиографической ленты о музыканте Элтоне Джоне состоится 6 июня 2019 года. В отечественном прокате из фильма были удалены сцены сексуального характера. Элтон Джон не согласен с данным решением.