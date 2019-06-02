Хабаровск, 2 июня, 2019, 06:12 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в горящем дачном доме в районе села Смирновка под Хабаровском, сообщает 2 июня пресс-служба регионального управления МЧС.

74.mchs.gov.ru Пожарный

Сообщается, что в ночь с 1 на 2 июня загорелся одноэтажный дачный дом в садовом товариществе «Дальневосточник», расположенного недалеко от Хабаровска. Ближайшая пожарная часть находилась в 20 км от дома, и к моменту прибытия сотрудников МЧС огонь распространился по территории 70 кв. м.

Но момент возгорания в доме находились семь человек, однако спастись удалось лишь трем из них. Двое взрослых и 10-летняя девочка получили ожоги. Бабушка и ее внуки двух, трех и семи лет погибли.

В ликвидации пожара приняли участие 11 человек и три единицы спецтехники.

В настоящее время устанавливается причина произошедшего.