Дамаск, 2 июня, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Очередной ракетный залп по территории Сирии со стороны израильской армии привел к смерти трех военнослужащих и ранению семерых солдат сирийской армии, сообщает 2 июня агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сообщается, что очередные агрессивные действия Израиль начал в 04:10 утра, атаковав сельскую местность в восточной части провинции Кунейтра. Жертвами атаки стали три солдата. Кроме того, был нанесен материальный ущерб, еще семь человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что израильская сторона атаковала юго-запад Дамаска со стороны Голанских высот. Ракетную атаку удалось отразить ПВО Сирии.