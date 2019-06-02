Париж, 2 июня, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Нападающий бразильской сборной и игрок французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар обвинен в изнасиловании спустя месяц после предполагаемого инцидента, сообщает 2 июня Associated Press со ссылкой на источник в полиции.

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар

Как стало известно, предполагаемая жертва, имя которой не разглашается, познакомилась с футболистом в Instagram, после некоторого общения в котором Неймар предложил ей встретиться в одном из престижных отелей Парижа.

Женщина приняла приглашение, приехав в назначенное время в отель, где представитель Неймара уже забронировал номер. По ее словам, спортсмен приехал «явно пьяным», они «соприкоснулись друг с другом, но в какой-то момент Неймар стал агрессивным и насильно вступил в половую связь против воли жертвы».

После произошедшего женщина еще два дня провела в Париже, но в правоохранительные органы не обращалась, поскольку «была потрясена». Ее эмоциональное состояние позволило ей обратиться в полицию лишь месяц спустя.

Ситуацию прокомментировал отец футболиста: «Это тяжелый момент. Если мы не сможем быстро показать правду, это будет снежный ком».

По мнению Неймара старшего, его сына подставили, а теперь шантажируют, и у него есть тому доказательства: «Если нам придется показывать сообщения Неймара в WhatsApp и разговоры с этой леди, мы это сделаем».