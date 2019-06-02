Дамаск, 2 июня, 2019, 04:46 — ИА Регнум. Выпущенные со стороны Голанских высот ракеты были обезврежены ПВО Сирии в небе над Дамаском, об этом 2 июня сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в сирийской армии.

(сс) UMKH77R Панцирь-С1

«В 03:22 в воскресенье, 2 июня 2019 года, некоторые вражеские цели были направлены со стороны оккупированных Голан, и наши противовоздушные средства обороны немедленно атаковали их и сбросили вражеские ракеты на наши позиции на юго-западе Дамаска», — говорится в сообщении.

Ранее о ракетной атаке по спорной территории Голанские высоты заявили в вооруженных силах Израиля.