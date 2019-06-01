Киев, 2 июня, 2019, 02:53 — ИА Регнум. Обращение с просьбой оказать давление на Россию отправил главам МИД из стран «друзей и партнеров» министр иностранных дел Украины Павел Климкин, соответствующее заявление глава украинского МИД сделал 2 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Mohammad Hassanzadeh. tasnimnews.com Павел Климкин

«Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров, — сообщает Климкин, — с просьбой и требованием давать на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге.

Министр заявил также, что Украина намерена выполнить все возможные шаги для того, чтобы урегулировать данную ситуацию политически, а также «через национальные морские администрации».

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, предписывающее России освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков. При этом трибунал не дал оценку их действиям.

В России к решению отнесли скептически, в МИД РФ заявили об отсутствии у Международного трибунала ООН по морскому праву полномочий принимать подобные решения. Секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что при решении вопроса об инциденте с украинскими военным судами в Керченском проливе не применима конвенция по морскому праву 1982 года.