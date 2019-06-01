Вашингтон, 2 июня, 2019, 02:34 — ИА Регнум. Соболезнование родственникам погибших при стрельбе в американском штате Вирджиния принесли сотрудники посольства России в США. Информация об этом обнародована 1 июня пресс-службой дипломатической миссии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В память о жервах трагедии в Вирджинии

«Наши мысли и молитвы обращаются к жертвам стрельбы Вирджиния-Бич, а также ко всем пострадавшим от нее», — говорится в официальном заявлении посольства.

Сообщается также, что во время стрельбы погиб выходец из Белоруссии А.М. Гусев. В посольстве принесли соболезнования членам его семьи.

Напомним, 31 мая в курортном городе Вирджиния-Бич бывший сотрудник вошел в здание муниципалитета и открыл стрельбу по находившимся в здании людям. Мужчина вел беспорядочных огонь, раненные обнаружены на всех трех этажах здания. В результате инцидента погибли 12 человек. Стрелявший продолжил перестрелку с прибывшими не место происшествия полицейскими, и был смертельно ранен.

Личность преступника установлена, полиция выясняет мотивы преступления.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что федеральное правительство окажет властям Вирджинии-Бич всю необходимую помощь в связи с произошедшим.