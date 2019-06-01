Париж, 2 июня, 2019, 02:13 — ИА Регнум. Ушел из жизни французский философ и писатель Мишель Серр, об этом 1 июня сообщило издание Le Pommier.

Мишель Серр

«Он умер очень мирно в 7 часов вечера в окружении своей семьи», — заявила главные редактор Софи Бэнкварт.

Мишель Серр родился в 1930 году, стал морским офицером, а позже — преподавателем философии в университете в городе Клермон-Ферран, где в то же время преподавал Мишель Фуко.

В своих научных работах Серр особенно интересовался «переходом от локального к глобальному». Оптимистично относился к развитию коммуникационных технологий, хотя и предвидел, связанные с ними, потрясения. Ученый также увлекался вопросами экологии и образования.

«По сравнению с тем, что я испытал в течение первой трети моей жизни, мы живем в мирное время, я осмелюсь сказать, что Западная Европа переживает райское время», — заявил философ в 2016 году по случаю выхода одной из своих книг.