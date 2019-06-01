Хартум, 2 июня, 2019, 01:32 — ИА Регнум. В результате стрельбы в столице Судана Хартум ранения получили по меньшей мере 11 человек, сообщает 1 июня агентство Reuters со ссылкой на заявление «Суданской ассоциации профессионалов».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

Сообщается, что неизвестные открыли стрельбу в центре Хартума в районе проведения митинга, в результате чего ранения получили более десятка человек. Протестующие уже обвинили суданские власти в совершении расправы с целью запугать и остановить протест.

«Убийство и запугивание на Ниль-стрит — это всего лишь прелюдия к совершению расправы с целью прекращения сидячей забастовки», — говориться в сообщении «Суданской ассоциации профессионалов».

Ранее, 30 мая глава Центрального района столицы Судана заявил о том, что «место протеста стало небезопасным и представляет угрозу для революции и революционеров, а также угрожает целостности государства и его национальной безопасности».

Напомним, 25 мая лидера протеста в Судане призвали к организации двухдневной забастовки, оппозиционеры призвали граждан выйти на работу, но не исполнять свои рабочие обязанности. Гражданская оппозиция Судана требует от временного правительства организовать передачу власти гражданским структурам.

В апреле 2019 года вооруженные силы страны свергли президента Омара аль-Башира и взяли власть в свои руки.