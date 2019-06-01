Дзержинск, Нижегородская область, 2 июня, 2019, 00:22 — ИА Регнум. В результате взрыва на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске медицинская помощь потребовалась 85 пострадавшим, сообщают 1 июня «Вести» со ссылкой на данные Минздрава РФ.

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Согласно последним поступившим данным, количество человек, пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 85 человек. Среди пострадавших 39 сотрудников завода «Кристалл», остальные 46 человек — жители города.

В настоящее время постоянное наблюдение врачей необходимо 16 пострадавшим в результате аварии, состояние одной пациентки оценивается медиками как тяжелое.

Напомним, взрывы на территории дзержинского оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» прогремели 1 июня в полдень по московскому времени. Всего на территории было зафиксировано три взрыва, после чего начался пожар. Как стало известно, ЧП произошло в цеху по производству тротила. Общая площадь пожара достигла 800 кв. м, еще 400 кв. м возгорания пришлось на прилегающий к заводу лесной массив.

В настоящее время информации о тяжелых пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».