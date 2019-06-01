Черкесск, 1 июня, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Турист, который упал с канатной дороги, погиб в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской республике.

Riadchikova Канатная дорога. Домбай

ЧП произошло в субботу, 1 июня, в курортном поселке Домбай.

«По предварительной информации мужчине стало плохо, — говорится в сообщении. — … Спасатели транспортировали тело погибшего туриста в поселок».

Отмечается, что к работе на месте ЧП всего привлекались две единицы техники и 13 человек.