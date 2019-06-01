Волгодонск, Ростовская область, 1 июня, 2019, 22:46 — ИА Регнум. Жители города Волгодонска Ростовской области в случае аварии на Ростовской АЭС фактически окажутся в блокаде. Это связано с транспортной доступностью, вопрос которой поднял председатель городской Общественной палаты Виктор Стадников.

ArtemBegotsky Ростовская АЭС

«В случае ЧП на атомной станции мы просто не успеем эвакуировать жителей города. У нас нет поездов — мы остались без железнодорожного вокзала, без порта. Закрыли аэропорт. До сих пор не построен третий мост, который обещали ещё несколько лет назад. Единственная автомобильная трасса в сторону Ростова в ужасном состоянии», — сказал он (цитата donnews.ru).

Выступление Стадникова прошло в Волгодонске в ходе общественных обсуждений вопросов обеспечения техногенной безопасности и надёжности функционирования объектов энергетической системы, расположенных на территории Ростовской области. В них приняли участие депутаты Законодательного собрания региона и представителей госкорпорации «Росатом», отмечает интернет-издание.

25-километровая трасса Ростов — Волгодонск в настоящее время находится в плохом состоянии.

ИА REGNUM отмечает, что население Волгодонская превышает 171 тыс. 400 человек (информация из открытых источников на 1 января 2018 года).

Напомним, 28 мая энергетики Ростовской АЭС включили в сеть энергоблок №3, отключённый ранее из-за срабатывания предупредительной защиты. Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории не изменялся.