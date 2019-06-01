Майкоп, 1 июня, 2019, 22:25 — ИА Регнум. 15 человек обратились за помощью после ДТП на нерегулируемом железнодорожном переезде в Адыгее. Об этом информирует пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

«Машинист и помощник машиниста получили травмы различной степени тяжести (в результате ДТП), — говорится в сообщении. — 13 пассажиров поезда №346 обратились за медицинской помощью на вокзале Краснодар».

Как передавало ИА REGNUM, 1 июня в Тахтамукайском районе Адыгеи на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ.

Читайте также: В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик