Дзержинск, Нижегородская область, 1 июня, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Число пострадавших от взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 82 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Максим Мулин ИА Красная Весна Взрыв в Дзержинске. 01.06.2019

Указанное число пострадавших зафиксировано по состоянию на 20:30 мск (совпадает с местным временем). Госпитализированы по-прежнему 15 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июня на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Взрывы произошли в цехе по производству тротила. Площадь пожара составила 800 кв. метров непосредственно на площадке завода и 400 кв. метров в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных. Взрывной волной повреждены около 150 жилых домов и социальных объектов.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Дзержинске создан оперативный штаб. По словам главы города Ивана Носкова, дальнейшей угрозы взрывов нет, эвакуация жителей города не требуется. В соседних населенных пунктах — поселках Пыра, Желнино, Кордон Лесной, а также в Дзержинске введен режим ЧС.

Информация о взрыве на предприятии поступила в региональное управление МЧС в 11:50 мск. На объекте работали 400 человек личного состава и 50 единиц техники. По данным регионального минздрава, пострадавших в тяжелом состоянии нет. Радиационный фон (гамма-фон) на территории Дзержинска в норме и составляет 0,10 мкЗв/час, что соответствует многолетним сложившимся значениям. К 18:30 пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что гендиректора ГосНИИ «Кристалл» 31 мая отстранили от занимаемой должности за систематические нарушения норм промышленной безопасности.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).