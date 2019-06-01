Москва, 1 июня, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Более 50 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом сегодня, 1 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Anna Zvereva Шереметьево

Так, по состоянию на 21:49 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны 15 рейсов, ещё 14 отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны 20 рейсов; в аэропорту «Внуково» задержаны 2 рейса.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах не сообщаются.