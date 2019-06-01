Калуга, 1 июня, 2019, 19:52 — ИА Регнум. 1 июня 2019 года в Калужской области столкнулись сразу три транспортных средства — Honda Jazz, Renault и Kia. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.mchs.gov.ru Место дорожного происшествия.

ДТП произошло на 180 км. автодороги М3 «Украина». По предварительным данным, женщина 1985 года рождения, находясь за рулём автомобиля Honda Jazz, двигаясь со стороны Москвы в сторону Брянска не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершила столкновение с попутным Renault. В свою очередь, этот автомобиль отбросило на иномарку Kia.

В результате дорожного происшествия пострадали 4 человека: двое детей и двое взрослых. Движение на этом участке трассы после аварии было серьезно затруднено.

Между тем, за последние дни на дорогах Калужской области произошло несколько ДТП с наездом автомобилей на детей-пешеходов. Однако наиболее вопиющий случай произошёл в Обнинске, где под колёса неустановленного автомобиля на «зебре» попал 12-летний ребёнок-инвалид, который переходил дорогу на разрешающий зелёный сигнал светофора.

Со слов очевидцев, водитель автомобиля, сбивший ребенка, сообщил окружающим, что самостоятельно доставит пострадавшего в медицинское учреждение, посадил мальчика в салон автомобиля и уехал в неизвестном направлении.

По предварительной информации, водитель передвигался на автомобиле по городу около 40 минут, после чего он высадил мальчика в районе обнинской школы № 9 Обнинска, так и не доставив пострадавшего ребёнка в медицинское учреждение. О своем местонахождении мальчик сообщил матери по мобильному телефону. В дальнейшем, пострадавший ребёнок был экстренно госпитализирован в больницу. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, личность водителя и его местонахождение.

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