Дзержинск, Нижегородская область, 1 июня, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Почти 80 человек, по последним данным, пострадали во время взрывов на оборонном заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает в субботу, 1 июня, пресс-служба Минздрава России.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Всего за медицинской помощью обратилось 79 человек, — говорится в сообщении. — 38 работников завода и 41 житель города».

Отмечается, что врачи оценивают состояние одного пострадавшего как тяжелое, 15 человек находятся на стационарном лечении, амбулаторная помощь оказана 63 пациентам, состояние 14 пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Как передавало ИА REGNUM, взрывы в Дзержинске Нижегородской области на оборонном заводе ГосНИИ «Кристалл» произошли 1 июня 2019 г. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: При взрывах в Дзержинске пострадали более 40 человек

А также: В Дзержинске потушили пожар на заводе ГосНИИ «Кристалл»