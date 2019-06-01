Улан-Удэ, 1 июня, 2019, 19:13 — ИА Регнум. Владельца перевернувшегося аттракциона в Улан-Удэ отправили под домашний арест. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Бурятии, предпринимателя обвиняют в «оказании услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».

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«Надувной батут в нарушение существующих норм и стандартов владельцем, отвечавшим за его правильную эксплуатацию, не был закреплен надлежащим образом за балансирные крепления. В результате этого 30 мая от порыва ветра конструкция перевернулась, и пострадали дети в возрасте от 3 до 6 лет, которые находились внутри», — сообщили в пресс-службе управления.

Следователи также начали проверку должностных лиц Гостехнадзора Бурятии, допустивших аттракцион к эксплуатации. По данным следствия, 6 мая 2019 года сотрудники учреждения провели обследование батута, по результатам которого выдали заключение о его исправности. В тот же день аттракцион начал работу.

«Однако, при осмотре конструкции после происшествия установлены нарушения в части крепления батута к балансирам», — отметили в СКР, добавив, что нарушения были явными.

Напомним, трагедия произошла днём, 30 мая. Пять детей были госпитализированы в детскую клиническую больницу, из них четверо находились в реанимации. 1 июня в министерстве здравоохранения Бурятии сообщили, что двоих детей переводят из реанимации в отделение травматологии.

«Две девочки четырех лет продолжат получать лечение в отделении травматологии. У обеих были зафиксированы ушибы головного мозга. Сегодня их состояние стабильное, и в интенсивной терапии они больше не нуждаются. В отделении реанимации остаются еще двое детей, один из которых перенес операцию. Их состояние — без отрицательной динамики», — сообщается на официальной странице минздрава в «Фейсбуке».

Как ранее передавало ИА REGNUM, семьям пострадавших детей выплатили компенсацию по 400 тыс. рублей из резервного фонда правительства республики. Ещё по 50 тыс. пообещали семьям в администрации города.

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