Калуга, 1 июня, 2019, 19:01 — ИА Регнум. В канун Международного дня защиты детей в городе Кондрово Калужской области торжественно открыли новый детский сад «Ромашка». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе образования и спорта администрации Дзержинского района Калужской области.

Admoblkaluga.ru Общая площадь здания детского сада более 1469 квадратных метров.

Отмечается, что общая площадь нового здания детского сада более 1469 квадратных метров. Пять групп дошкольного учреждения приняли порядка 150 малышей. В детсаду «Ромашка» также предусмотрены две группы для детей в возрасте от 0 до трёх лет. Открыта группа кратковременного пребывания детей. В здании имеется музыкальный зал, спортивный зал, медицинский блок, кабинет логопеда.

Участок детского сада огорожен, а само учреждение оснащено спортивным и игровым инвентарем и оборудованием. Общая стоимость строительных работ составила 128 094.000 тыс. рублей.

Напомним, работы по строительству нового здания для детского сада «Ромашка» в калужском городе Кондрово велись с 2016 года.

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