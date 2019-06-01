Дзержинск, Нижегородская область, 1 июня, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Пожар на площади 800 квадратных метров, вспыхнувший после взрывов на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, ликвидирован специалистами. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативного штаба на месте происшествия.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

«Пожар (на территории завода) ликвидирован», — сказал источник.

В настоящее время на месте ЧП продолжают работать сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июня в Нижегородской области на одном из предприятий произошли взрывы. ЧП случилось на оборонном заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске. По последним данным, в результате взрывов пострадали более 40 человек.

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