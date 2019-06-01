Калуга, 1 июня, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Детская летняя оздоровительная кампания стартовала сегодня, 1 июня, в Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки, летний отдых детей и подростков организован в 16 загородных оздоровительных учреждениях, в четырех санаториях, а также в 341 дневном лагере, четырех лагерях труда и отдыха, одиннадцати туристических и палаточных лагерях и одном специализированном (профильном) лагере.

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Летом 2019 году смогут организованно отдохнуть 92 тысячи детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, что составляет 89% от общего числа детей региона. Особое внимание будет уделено оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации — планируется организовать отдых для 90% детей данной категории.

Летом молодежь будет занята на пришкольных участках и досуговых площадках, организованных при школах, в организациях дополнительного образования и культурно-досуговых центрах, примет участие в многодневных туристических походах.

Планируется отдых юных калужан и за пределами области. Региональным министерством образования и науки заключены договоры с международным детским центром «Артек», всероссийскими детскими центрами «Орленок», «Смена» и постоянным Комитетом Союзного государства, согласно которым дети Калужской области будут направлены на отдых и лечение на побережье Черного моря и в Белоруссию.

Немалое внимание будет уделено образовательной составляющей детского отдыха. В загородных оздоровительных лагерях в летний период запланированы специализированные (профильные) смены совместно с Российским союзом Молодежи, Ассоциацией социальной защиты сотрудников подразделения специального назначения МВД России «Братство краповых беретов «Витязь», автономной некоммерческой организацией «Старт в будущее».