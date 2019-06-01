Киев, 1 июня, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Уполномоченным президента Украины по правам ребенка вновь назначен Николай Кулеба. Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский, подписавший соответствующий указ.

Николай Пимоненко. Вечереет. 1900

«Назначить Кулебу Н. Н. уполномоченным президента Украины по правам ребенка», — отмечается в тексте указа, обнародованного на сайте украинского лидера.

Как передавало ИА REGNUM, в мае 2019 г. тогда еще действующий глава Украины Петр Порошенко освободил от занимаемой должности детского омбудсмена Николая Кулебу. Причины увольнения чиновника тогда не назывались.

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