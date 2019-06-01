Киев, 1 июня, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал понять, что фактическое исключение политика и общественного деятеля Виктора Медведчука из переговорного процесса с РФ — это «недальновидное решение со стороны украинской власти».

Kremlin.ru Владимир Путин и Виктор Медведчук

«Что касается каналов общения, это дело украинской власти — какие им удобны каналы, пусть такие и используют. Но, исходя из общепринятой практики, всегда нужно иметь несколько каналов общения, и отрезать какие-то каналы — это недальновидно», — сказал Медведев в эфире программы «Вести в субботу».

При этом он отметил, что РФ не была инициатором сокращения контактов.

«Это все сделала украинская власть. Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать. Это все на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне», — добавил российский премьер.

По его словам, новый президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал никаких шагов по восстановлению отношений с Россией, поэтому следует набраться терпения.

«Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением. В конечном счете это все в руках нового президента, новой власти», — сказал Медведев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не будет представлять интересы нового президента Украины на переговорах с Россией.

«Эта команда заявила о том, что они не видят меня в переговорном процессе. Я вам хочу сказать, что я себя тоже не вижу их представителем. Именно их представителем, не представителем Украины, а представителем команды Зеленского, которая за первые дни сделала уже столько, что пока я не могу найти ни одного аргумента, который бы свидетельствовал о том, что Зеленский и его команда реально хочет мира», — заявил Медведчук.