Тюмень, 1 июня, 2019, 17:59 — ИА Регнум. В Сургуте и Тюмени состоялся спортивный праздник «Зелёный Марафон Бегущие Сердца», организованный Фондом помощи детям «Обнажённые сердца» при поддержке Сбербанка России. В двух уральских городах примерно 9 тысяч человек приняли участие в состязаниях, сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель Сбербанка Дарья Белоцкая.

Vestman Бег на шпильках

Впервые в программу соревнований включена классическая дистанция марафона — 4,2 км. Для малышей от шести месяцев до одного года были организованы забеги «Весёлые пинетки». Для младенцев подготовили мягкие дорожки для состязаний ползком. Родители подбадривали их погремушками.

Дети от семи до 13 лет могли выполнить нормативы для получения спортивного разряда по лёгкой атлетике.

«Тюмень традиционно активней Сургута в забеге. Приятно отметить, что 3 тысячи человек заранее зарегистрировались на пробеги. Мероприятие становится традиционным, ежегодным. Фирмы — партнёры Сбербанка — предоставили сертификаты в спортивные магазины в качестве призов», — отметила Дарья Белоцкая.

Самым занятным был забег прекрасных дам на шпильках. Условием конкурса оговаривалась высота каблуков не менее 8 см.

«Зелёный Марафон» прошёл 1 июня 2019 года в 60 городах России — от Калининграда до Владивостока. На старт вышло более 200 тыс. жителей страны.