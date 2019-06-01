Таллин, 1 июня, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Административный суд признал незаконным и подлежащим отмене решение горсобрания эстонского города Раквере об уменьшении финансирования кинофестиваля ЛГБТ-движения Festheart. Как сообщает издание Postimees, горсобрание не представило убедительных оснований для уменьшения финансирования фестиваля.

(сс) Annamaria Vidović Флаг ЛГБТ

По установленным в городе правилам, ходатайства о муниципальном финансировании «социально значимых» мероприятий в городе рассматривается городской комиссией по культуре. Предложение ЛГБТ-активистов о финансировании их кинофестиваля было рассмотрено комиссией и с рекомендацией о выделении максимального финансирования передано горсобранию. Горсобрание неожиданно постановило урезать финансирование ЛГБТ — фестиваля в пять раз, тогда как все другие ходатайства были удовлетворены в полном объёме.

Устроители кинофестиваля обратились за помощью в Эстонский центр по правам человека и с помощью адвоката направили жалобу на действия городских властей в суд.

Организатор фестиваля Кейо Соомельт подчеркнул необходимость «борьбы с дискриминацией» и выразил надежду, что данный случай придаст смелости другим устроителям подобных мероприятий.